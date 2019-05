Kammerorchester Ochsenhausen spielt barocke Solokonzerte

Das Kammerorchester Ochsenhausen spielt im aktuellen Programm barocke Solokonzerte und bekannte Melodien französischer Komponisten. Teile des Programms spielt das Orchester am Sonntag, 26. Mai, um 18 Uhr in der Fachklinik für Neurologie Dietenbronn. In Ochsenhausen findet am Samstag, 6. Juli, 20 Uhr, im Bibliothekssaal das Sommerkonzert statt.

Neben dem Konzert in a-moll für zwei Violinen aus L’Estro Armonico von Antonio Vivaldi erarbeiten die Musiker zwei Konzerte von Johann Sebastian Bach. Sowohl das Doppelkonzert für Oboe und Violine (BWV 1060) als auch das Konzert für Klavier und zwei Flöten (BWV 1057) hat Bach selbst für verschiedene Besetzungen in unterschiedliche Tonarten komponiert. Das erste Präludium aus dem Klavier von Johann Sebastian Bach war Vorlage für die Méditation von Charles Gounod, der später der Text des Ave Maria hinzugefügt wurde.

Eine weitere Méditation von Jules Massenet aus der Oper Thaïs verwendet ebenfalls die Violine und die Harfe als Hauptinstrumente. Im Schwan aus dem Karneval der Tiere von Camille Saint-Saëns erklingt das Violoncello als Soloinstrument. Die berühmte Barcarole aus der Operette Hoffmanns Erzählungen stammt von Jacques Offenbach, der vor 200 Jahren geboren wurde. Solisten sind Lucia Braß und Wolfgang Binder (Violine), Johann Riepe (Violoncello), Bettina Fetzer und Ingrid Baumann (Flöte), Angelika Erb (Oboe) und Mona Arnold (Harfe).

Die musikalische Leitung hat Ludwig Kibler, der auch als Solist am Klavier zu hören ist.