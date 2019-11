Kahric kehrt als Cheftrainer zum FC Memmingen zurück

Esad Kahric übernimmt den Cheftrainerposten beim Fußball-Regionalligisten FC Memmingen und kehrt damit an seine Wirkungsstätte zurück, an der er am längsten tätig war. Der 60-Jährige hat vom Bayernligisten TSV Kottern die Freigabe erhalten und sich bereits nach dem 3:0-Auswärtssieg in Nördlingen von der Mannschaft verabschiedet.

Kahric wird bereits am Montag die Trainingsleitung beim FC Memmingen übernehmen. In einer gemeinsamen Pressemitteilung beider Clubs heißt es weiter, dass in Kottern ab sofort der bisherige Co-Trainer von Kahric, Matthias Günes (36), hauptverantwortlicher Trainer ist.

„Wir sind dem TSV Kottern und dessen Sportlichen Leiter Michael Feneberg für die Freigabe sehr dankbar“, wird FCM-Präsident Armin Buchmann in der Mitteilung zitiert. Zuvor hatte es in den vergangenen Tagen Gespräche mit dem Allgäuer Fußballnachbarn gegeben. „Natürlich hätten wir Esad Kahric sehr gerne behalten, können seine Beweggründe aber verstehen und wünschen ihm für die Zukunft alles erdenklich Gute“, so Feneberg.

Für den Bosnier Kahric ist der FC Memmingen quasi sein „Heimatverein“, die Rückkehr eine ausgesprochene Herzensangelegenheit. Als Spieler stieß er Ende der 1980er-Jahre zum Fußballclub und hielt ihm – mit einer kleinen Unterbrechung – über Jahrzehnte die Treue. Von 2001 bis zu seinem Rücktritt 2013 war er mit zwölf Jahren der am längsten in Memmingen am Stück amtierende Trainer, mit dem auch der Aufstieg in die damalige Regionalliga Süd geschafft wurde.

Als Co-Trainer von Kahric in Memmingen wird der Berkheimer Candy Decker fungieren. Der 31-jährige hatte die Mannschaft nach der Freistellung von Uwe Wegmann und Kevin Siegfanz interimsweise übernommen und sie am vergangenen Wochenende beim 0:4 in Bayreuth betreut.