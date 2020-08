Kabarettabend in Mittelbuch erneut verschoben

Der SV Mittelbuch muss seinen bereits vom Frühjahr auf den 12. September verschobenen Kabarettabend mit den Mannes Sangesmann abermals verschieben. „Da mit den weiterhin gültigen Verordnungsregeln und den damit verbundenen Abstandsregelungen lediglich circa 80 Gäste in die Turn- und Festhalle Mittelbuch Einlass gewährt wird, ist die Durchführung der Veranstaltung in diesem Rahmen für uns unmöglich“, teilt der Verein mit. In Absprache mit den Mannes Sangesmannen sei ein Ersatztermin für nächstes Jahr gefunden worden: der 25. September, 20 Uhr, ebenfalls in der Mittelbucher Halle. Bereits gekaufte Karten behalten für den neuen Termin ihre Gültigkeit. Wer Fragen zur abermaligen Verschiebung hat, kann sich per E-Mail an b.rempp@sv-mittelbuch.de wenden.