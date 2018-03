Künstlerführung mit Jürgen Batscheider

Eine Führung durch die derzeitige Ausstellung „Der Mensch und das Meer“ mit Arbeiten von Jürgen Batscheider findet am Sonntag, 18. März, um 15 Uhr im Fruchtkasten in Ochsenhausen statt. Der Memminger Künstler führt dabei selbst durch die Ausstellung und erläutert seine Arbeiten. Die Führung ist öffentlich, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Ausstellung ist im Ochsenhauser Fruchtkasten bis zum 6. Mai zu sehen und zu folgenden Zeiten geöffnet: Dienstag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr, am Samstag sowie an Sonn- und Feiertagen jeweils durchgehend von 10 bis 17 Uhr.