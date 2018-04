Künstler für Open-Stage gesucht

Eine Open-Stage gibt es am Sonntag, 22. April, ab 17 Uhr im Café Schäfers in Ochsenhausen. Dabei handelt es sich um ein offenes Angebot für Musiker und Künstler aller Art. Was in Stuttgart im Café Rosenau vor 15 Jahren als vorsichtiger Versuch begann, hat sich mittlerweile zu einem Publikumsmagnet entwickelt. Es ist die Möglichkeit, sich auszuprobieren, einzuspielen oder seine Nummern weiterzuentwickeln, ganz gleich welchen Genres. Dabei gilt: Je bunter und vielfältiger, umso besser. Der spontane Mix aus Musik, Kleinkunst, Comedy und Literatur bietet hohen Unterhaltungswert und lässt keine Langeweile aufkommen. Denn Open-Stage ist wie eine offene Jam-Session und Treffpunkt für Jung und Alt, Neue wie Erfahrene. Vokalisten, Instrumentalisten, Texter und Schauspieler aller Art sind willkommen. Es sind noch Plätze frei für alle, die gerne selbst auf der Bühne stehen. Eine Tonanlage wird gestellt. Der Eintritt ist frei.

Wer Interesse hat, möge sich mit der Landesakademie unter Telefon 07352/911025 oder per E-Mail an projektbuero@landesakademie-ochsenhausen.de in Verbindung setzen.