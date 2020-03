160 talentierte Schüler aus ganz Baden-Württemberg haben an der Kulturakademie der Stiftung Kinderland teilgenommen. In der Stuttgarter Carl Benz Arena präsentierte der zehnte Jahrgang die Ergebnisse der zwei Kreativwochen, die in Partnereinrichtungen stattfanden. Unter anderem an der Landesakademie in Ochsenhausen.

Wenn digitale Kunstobjekte, anspruchsvolle Texte und phantasievolle Musikimprovisation aufeinandertreffen, dann feiert die Kulturakademie der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg den Abschluss ihrer Kreativwochen. Auch bei der diesjährigen Veranstaltung gaben die jungen Talente eine Kostprobe ihres Könnens: In zwei Kreativwochen konnten sich die Schüler in den Bereichen Bildende Kunst, Literatur, Musik und MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) in Zusammenarbeit mit acht Partnerinstitutionen frei entfalten. Bei der Abschlussveranstaltung präsentierten die jungen Talente ihre Ergebnisse.

Im Publikum befanden sich anlässlich des zehnjährigen Bestehens zwei Ehrengäste: der ehemalige EU-Kommissar und baden-württembergische Ministerpräsident a.D. Günther Oettinger sowie die baden-württembergische Kultusministerin a. D. Marianne Schultz-Hector. Gemeinsam haben sie 2005 die Stiftung Kinderland gegründet. Im Gespräch mit SWR-Moderator Markus Brock berichteten die beiden über ihr langjähriges Engagement für junge Menschen im Südwesten. „Wir haben vor 15 Jahren die Stiftung Kinderland ins Leben gerufen, um Kindern und Familien in Baden-Württemberg ideale Lebens- und Entwicklungschancen zu bieten“, sagte Oettinger.

„Die Kulturakademie spielt dabei eine zentrale Rolle. Die beeindruckende Vielfalt an Talenten macht deutlich, wie wichtig eine gezielte Förderung im Land ist. Die Kulturakademie bereichert nicht nur die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sondern ganz Baden-Württemberg.“ Marianne Schultz-Hector ergänzte: „Talente schlummern. Talente versiegen nicht. Talente werden entdeckt. Auch in diesem Jahr hat sich dieses Motto der Kulturakademie wieder bewahrheitet und gezeigt, dass wir hinsichtlich der Förderung junger begabter Menschen auf einem guten Weg sind. Was 2010 als Idee begonnen hat, ist heute zentraler Bestandteil der Stiftungsarbeit. Über diese Entwicklung freue ich mich sehr.“

Auch der Geschäftsführer der Baden-Württemberg-Stiftung, Christoph Dahl, zeigte sich mit der Arbeit der Kulturakademie zufrieden: „Seit zehn Jahren unterstützen wir junge Menschen dabei, ihre Stärken zu entdecken und ihre Begabungen zu entfalten“, sagte Dahl in seiner Begrüßung. „Rund 1000 Jugendliche haben in diesem Zeitraum von der individuellen Förderung profitiert. Es ist daher eine tolle Bestätigung, dass wir nun bereits den elften Jahrgang junger Talente fördern können. Zusammen mit renommierten Partnereinrichtungen haben wir so die Möglichkeit, auf die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern positiv einzuwirken.“

Jeweils eine Woche in den Sommer- und Faschingsferien verbrachten die Jugendlichen entweder im Deutschen Literaturarchiv Marbach, im Literaturhaus Stuttgart, beim Förderverein Science & Technologie, beim VDI Württembergischer Ingenieurverein in Kooperation mit der Universität Stuttgart, am Schloss Rotenfels, am ZKM in Karlsruhe, an der Hochschule für Musik in Karlsruhe sowie an der Landesakademie für die musizierende Jugend in Ochsenhausen.

Alles rund um die Musik: Workshops in den Bereichen Improvisation, Ensemblearbeit oder Singen standen an der Hochschule für Musik in Karlsruhe und der Landesakademie für die musizierende Jugend in Ochsenhausen auf dem Plan. Die jungen Talente wurden in die Musikwissenschaft und -informatik sowie in den Musikjournalismus eingeführt. Gemeinsame Konzert- und Theaterbesuche rundeten das Programm ab.