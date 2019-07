Jura unplugged: „Die Open-Air-Atmosphäre ist großartig“

Jura unplugged geht in die zweite Runde. Im vergangenen Jahr haben engagierte Jugendliche aus Ochsenhausen den Konzertabend zum ersten Mal auf die Beine gestellt. Da dieser bei jüngeren und älteren Generationen gut ankam, folgt am Samstag, 27. Juli, die zweite Auflage. Auch in diesem Jahr werden regionale Bands vor dem Jugendraum unter freiem Himmel spielen. Doch auf was können sich die Besucher noch freuen? Felizitas Eglof hat mit Jan Hampp vom Jugendraum Ochsenhausen gesprochen.

Wieso geht Jura unplugged in die zweite Runde?

Unser Ziel war es, mit dem ersten Jura unplugged etwas für die Jugend in Ochsenhausen zu veranstalten. Das hat im vergangenen Jahr super funktioniert und wir haben nur positive Rückmeldung bekommen. Außerdem waren auch viele von der älteren Generation da, was uns sehr gefreut hat. Da stand der zweiten Auflage nichts mehr im Weg.

Wer wird in diesem Jahr bei Jura unplugged auf der Bühne stehen und wieso wollt ihr besonders regionale Bands fördern?

Wir sind sehr heimatverbunden und freuen uns deswegen, wenn Bands aus der Region bei uns spielen. Dieses Jahr kommt die Band High Sodiety aus Ulm, der Sänger Fabio Battista und die Band Mischa, die beide aus Biberach kommen. Das sind alles etablierte Bands, die auch auf anderen Festivals spielen. Aber gerade deswegen freut es uns noch mehr, sie in Ochsenhausen begrüßen zu dürfen.

Wieso organisiert ihr so ein Konzertabend in eurer Freizeit?

Weil es uns einfach Spaß macht, wenn wir sehen, wie gut das Jura unplugged bei den Leuten ankommt. Wenn unsere Gäste sich freuen und einen guten Abend haben, dann freuen wir uns auch. Außerdem wollen wir wieder ein bisschen Leben nach Ochsenhausen bringen. Hier geht einfach wenig, vor allem für Jüngere.“

Wieso sollte man zum Jura unplugged kommen?

Alle, die gerne gute Livemusik hören, leckere Dennete essen und gerne unter Leuten sind, müssen am 27. Juli zum Jura unplugged kommen. Auch die Open-Air-Atmosphäre ist großartig und es macht einfach Spaß, gemeinsam mit seinen Freunden die Musik zu genießen.“