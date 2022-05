Jungen Orchesterwerkstatt im Bibliothekssaal

Einen musikalischer Sonntagnachmittag mit der jungen Orchesterwerkstatt gibt’s im Bibliothekssaal Ochsenhausen. Am Sonntag, 8. Mai stellen sich um 15 Uhr die jungen Streicher der Orchesterwerkstatt unter der Leitung von Klaus K. Weigele im Bibliothekssaal Ochsenhausen vor. Seit langem zieht der Kurs Junge Orchesterwerkstatt jugendliche Streicher aus ganz Oberschwaben und der weiteren Umgebung an. Ein wesentlicher Aspekt der Nachwuchsförderung besteht in einer attraktiven Auswahl an Konzertstücken. Passend zur Jahreszeit erklingt zunächst aus Antonio Vivaldis Zyklus „Die vier Jahreszeiten“ der Frühling. Wer genau hinhört, kann das Zwitschern der Vögel, das Plätschern einer Quelle oder ein kurzes Gewitter hören. Erfindungsreicher als Vivaldi hat kein anderer Komponist die typische Szenerie jeder Jahreszeit in Tönen eingefangen, heißt es in der Konzertankündigung. Das sei auch im Winter so, den die Jugendlichen als Kontrast spielen. Dieses Violinkonzert kommt im frostigen Gewand von f-Moll daher. Im Tremolo der Streicher hört man deutlich das Klirren der Kälte und ist erleichtert, wenn im nächsten Satz der warme Ofen lockt. Edgar Elgars Streicherserenade beschließt den musikalischen Nachmittag. Als Solist ist Alban Beikircher zu hören, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jungen Orchesterwerkstatt unter der Leitung von Klaus K. Weigele. Der Eintritt ist frei.