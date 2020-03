Junge Musiker spielen beim Wettbewerb

In diesem Jahr findet zum zehnten Mal der Förderpreis für die Jugendmusikschule der Stadt Ochsenhausen statt. Die Preisträger geben am Sonntag, 15. März, um 16 Uhr im Bibliothekssaal der Landesakademie ein Konzert.

Ziel dieses Wettbewerbs ist es, das gemeinsame Musizieren in verschiedenen Besetzungen, vom Duo bis zum Ensemble zu fördern. Unterstützt wird der Wettbewerb durch die Stadt Ochsenhausen, den Freundeskreis der Jugendmusikschule und die Kreissparkasse Biberach. Er findet am Samstag, 14. März, im Schrannensaal der Jugendmusikschule statt. Die Zahl der Anmeldungen ist laut Veranstalter überwältigend. Es stellen sich mehr als 80 Schüler in circa 30 Ensembles dem Wettbewerb. Die Wertungsspiele sind öffentlich. Am Sonntag, 15. März, findet um 16 Uhr im Bibliothekssaal das Preisträgerkonzert mit Übergabe der Urkunden und Preise statt. Die Schüler, Lehrkräfte und Leitung der Jugendmusikschule freuen sich auf die Besucher.