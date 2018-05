Junge klemmt Fuß ein, Polizist befreit ihn

Bei einem Fahrradunfall in Ochsenhausen ist am Montag ein siebenjähriger Junge leicht verletzt worden. Dies teilt die Polizei mit.

Der Siebenjährige saß auf dem Gepäckträger eines Fahrrads. Mit diesem fuhr ein Zwölfjähriger auf dem Weg von der Straße Grünweiler zum Bahnhof. Unterwegs brachte der Siebenjährige seinen Fuß so nahe ans Hinterrad, dass er mitgezogen wurde. Der Fuß wurde zwischen Rad und Rahmen eingeklemmt. Ein Polizist musste mit einer Zange die Speichen durchtrennen. So konnte der Fuß befreit werden.

Der Notarzt behandelte den Jungen. Dann brachte der Rettungsdienst den Leichtverletzten ins Krankenhaus.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Kinder auf Fahrrädern grundsätzlich nur von mindestens 16 Jahre alten Personen mitgenommen werden dürfen. Dann müssen für die Kinder Sitze vorhanden und durch Radverkleidungen oder gleich wirksame Vorrichtungen dafür gesorgt sein, dass die Füße nicht in die Speichen geraten können. So schreibt es die Straßenverkehrsordnung vor.