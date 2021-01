Jugendmusikschule, Personalkosten, Digitalisierung: Ochsenhausen berät Haushalt für 2021

Das Haushaltsjahr 2019 sei zwar noch nicht abgeschlossen, es werde aber mit einem „sehr guten Ergebnis“ abschneiden, sagte Kämmerer Peter Maucher zu Beginn der Sitzung. Der Überschuss im Ergebnishaushalt werde mindestens 2,5 Millionen Euro betragen, eine Darlehensaufnahme sei nicht notwendig. Auch 2020 werde „sehr gut“ abschließen. „Wir gehen im Ergebnishaushalt wieder von einem Überschuss im Bereich von mindestens zwei Millionen Euro aus.“ Was eine Darlehensaufnahme wiederum verzichtbar mache.

Diese Ergebnisse wirkten sich bei der Liquidität aus. Beim Haushaltsplanentwurf sei er von einer Liquidität von sechs Millionen Euro zu Beginn des Jahres 2021 ausgegangen, erklärte der Kämmerer. Tatsächlich seien es aber fast 8,5 Millionen Euro. „Das sind gute Startvoraussetzungen.“ Ausgehend davon könnten die Finanzierungsmittel bis 2024 ohne Darlehen gedeckt werden. Durch die Haushaltsberatungen könnte sich dies aber noch ändern.

Vom seitens des Gemeinderats geäußerten Wunsch, mehr Geld für die Kanalsanierung und die Sanierung von Gemeindestraßen einzuplanen, würde er abraten, sagte Maucher. Sollte das Bauamt personell tatsächlich dazu in der Lage sein, mehr zu machen, sei eine überplanmäßige Ausgabe „nicht schlimm“. In den vergangenen Jahren habe sich bewährt, auf Sicht zu fahren. „Das sollte so beibehalten werden.“ (tr)