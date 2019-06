Jugendmusikschule: An- und Abmeldung bis zum 1. Juli

Die Jugendmusikschule Ochsenhausen macht auf die An- und Abmeldefristen für das kommende Schuljahr 2019/20 aufmerksam. Wer sich oder sein Kind für den Instrumentalunterricht an der Jugendmusikschule der Stadt Ochsenhausen anmelden möchte, kann dies bis zum 1. Juli bei der Leitung oder im Sekretariat machen. Dies geht telefonisch unter 07352/4257 oder mit einer E-Mail an jugendmusikschule@ochsenhausen.de.

Für den ersten Kontakt können auch das Öchslefest (22. und 23. Juni) oder die Projektwoche der Jugendmusikschule (24. bis 28. Juni) genutzt werden. Die Jugendmusikschule weist darauf hin, dass Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren willkommen sind. Es seien noch in allen Fachbereichen von den Musikzwergen, über die elementare Musikpädagogik bis hin zum Instrumentalunterricht Plätze frei. Ein neues Angebot ist die musikalische Grundausbildung am Instrument.

Diese vertieft und erweitert laut Ankündigung die Lernziele der musikalischen Früherziehung an den jeweiligen Instrumenten in Kombination mit allgemeiner Musiklehre. Die Abmeldung für einen bestehenden Unterricht muss bis zum 1. Juli schriftlich eingegangen sein.