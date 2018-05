Jeden Mittwoch findet der freie Jugendtreff der Stadt Ochsenhausen für Kinder von Klasse fünf bis acht statt. Dieser wird von der Jugendsozialarbeiterin der Stadt Ochsenhausen, die eine Mitarbeiterin der Zieglerschen Jugendhilfe ist, und Helfern des Bürgervereins OX-21 organisiert und findet im Jugendhaus „s‘8er“ in der Zeit zwischen 17 und 19.30 Uhr statt. Das Programm wird für einen Monat im Voraus mit den Kindern vor Ort zusammen überlegt. Das Programm für den Februar sieht wie folgt aus: am 7. Februar heißt es „Wir feiern Fasching – lustige Schminkkreationen“, am 14. Februar ist geschlossen, am 21. Februar dreht sich alles um „Verschiedenes aus Papier/ Leckeres aus Kartoffeln“ und am 28. Februar schauen die Jugendlichen einen Film an. Spiele, drinnen oder draußen, erwartet die Besucher dann am 7. März.