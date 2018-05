Jeden Mittwoch findet der freie Jugendtreff der Stadt Ochsenhausen für Kinder von Klasse fünf bis acht statt. Dieser wird von der Jugendsozialarbeiterin der Stadt Ochsenhausen, die eine Mitarbeiterin der Zieglerschen Jugendhilfe ist, und Helfern des Bürgervereins „OX-21“ organisiert.

Der Treff findet im Jugendhaus „s’8er“ von 17 bis 19.30 Uhr statt.

Folgendes Programm steht in den nächsten Wochen an: „Schnapp, Land, Fluss“ (Spiel von Amigo, 6. Juni), Wer hat Lust auf Holunderblütensirup? (13. Juni), Tischtennis – Wer wird Rundlaufsieger? (20. Juni), Crêpes (27. Juni), Wasserspiele (4. Juli).

Wer 14 Jahre alt oder älter ist, darf auch am Freitag in den ofenen Jugendtreff kommen, der von der Kolpingjugend in der Zeit zwischen 20 Uhr und Mitternacht begleitet wird. Weitere Infos gibt es bei Sozialarbeiterin Ute Bodenmüller unter Telefon 07352/2079724 oder 0157/71184616 sowie bei Hilde Schultheiß-Jucker vom Bürgerverein „OX-21“ unter Telefon 07352/612.