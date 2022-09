Jugendkunstschule bietet neue Kurse für Kinder an

Die Jugendkunstschule Ochsenhausen startet demnächst mit ihrem Programm in die Herbst-/Wintersaison. Die Angebote sind rasch ausgebucht, daher bitten die Organisatoren in einem Schreiben um schnelle Anmeldung.

Am Montag, 19. September, starten unter der Anleitung von Dozentin Nelly Dier mehrere Kurse in der Juks Ochsenhausen. Die Werkstatt der Sinne und Fantasie für Vier- bis Sechsjährige findet immer am Montag von 14 bis 15.30 Uhr statt. Dieser Kurs bietet allen Kindern im Vorschulalter die Möglichkeit, ihre Kreativität und Fantasie zu schulen. Die Förderung der Selbstständigkeit und vor allem die Freude an der eigenen schöpferischen Tätigkeit stehen im Vordergrund. Die Gebühr beträgt 36 Euro pro Monat.

Das Kinderatelier für Sechs-bis Zehnjährige findet immer montags von 15.30 bis 17 Uhr statt. Die Teilnehmenden lernen künstlerische Techniken und Arbeitsweisen kennen, die nach und nach vertieft werden. Eigene Ausdruckskraft, Feinmotorik, die materialgerechte Verarbeitung, sowie bewusste Verfremdung werden geschult. Die Gebühr beträgt 34 Euro pro Monat.

Das Jugendatelier findet für alle Kunstbegeisterte ab zehn Jahren, jeden Montag von 17 bis 18.30 statt. In altersgemäßer Weise können grundlegende Kenntnisse auf dem Gebiet der Bildenden Kunst erlernt werden. Dabei wird der fachgerechte Umgang mit Materialien wie, Gouache, Öl- und Acrylfarbe, Aquarell und Ton, Holz und Pappmaché erprobt und vertieft. Die Gebühr beträgt 34 Euro pro Monat.