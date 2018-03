Josef Mayer zum Ehrenvorsitzenden ernannt

Im vollbesetzten katholischen Gemeindehaus in Ochsenhausen hat der VdK-Ortsverband Ochsenhausen seine Hauptversammlung verbunden mit der Feier zum 70-jährigen Bestehen des Ortsbverbands abgehalten. „Zwei wichtige Punkte stehen heute auf der Tagesordnung“, sagte der Vorsitzende Josef Mayer bei seiner Begrüßung. „Neuwahlen der gesamten Vorstandschaft und wir wollen unser Jubiläum gemeinsam gebührend feiern.“ Zu diesem Zeitpunkt wusste der Vorsitzende noch nicht, dass noch ein ganz anderer wichtiger Punkt an diesem Nachmittag hinzukommen würde.

Nach der Totenehrung von sechs Mitgliedern folgten die Geschäftsberichte und Rückblicke auf die Verbandsaktivitäten im vergangenen Jahr. Den Kassenbericht von Brunhilde Bürgin nahmen die anwesenden Mitglieder mit Wohlwollen auf, da Bürgin einen Überschuss bekanntgeben konnte. „Der Mitgliederstand hat sich bis heute auf 269 Mitglieder erhöht. Vor 70 Jahren bei der Gründung waren es 191“, führte sie weiter aus. Außerdem wurde angemerkt, es sei schade, dass die Stadt Ochsenhausen bis heute keinen geeigneten Raum zur Verfügung gestellt habe, indem der Ortsverband seine Sitzungen abhalten könne. Wer Räumlichkeiten zur Miete anbieten könne, dürfe sich gerne beim VdK melden.

Da auch die Kassenprüfer nichts zu beanstanden hatten, stand einer einstimmigen Entlastung des Vorstands nichts im Weg. Die Neuwahlen übernahm der VdK-Kreisvorsitzende Helmut Stebner aus Attenweiler. Sämtliche Bewerber wurden einstimmig gewählt. Das Amt des neuen Vorsitzenden bekleidet ab sofort der bisherige Stellvertreter Alois Beck. An seiner Seite als stellvertretender Vorsitzender fungiert nun Bernhard Wiest. Unterstützt werden sie von der neuen Kassiererin Meral Akcakaya, dem Schriftführer Josef Schäfer sowie den Beisitzern Elisabeth Junker, Franz Schmid, Hermann Näßler und Jürgen Mahle. Das Amt der Frauenbeauftragten obliegt Carola Mayer. Die Revision habt Brunhilde Bürgin zusammen mit Hermann Dengler inne.

Der VdK-Kreisvorsitzende Stebner ging bei seiner Festrede auf die Geschichte seit Gründung des VdK im Jahr 1948 als Kriegsopferverband und den Wandel zum größten Sozialverband in Deutschland mit 1,8 Millionen Mitgliedern ausführlich ein. Allein der VdK-Kreisverband Biberach besteht aus 34 Ortsverbänden. Er ist in fast allen Städten und Gemeinden des Landkreises vertreten. Über seine ehrenamtlich tätigen Frauen und Männer hält er Kontakt zu seinen insgesamt 5800 Mitgliedern. Von den vielen Aufgaben, die dieser Sozialverband übernommen hat, sei eine besonders hervorzuheben. „Unterstützung für Menschen, die Hilfe brauchen und benachteiligt sind.“

Einen großen Erfolg darf sich der Sozialverband dabei auf seine Fahne schreiben. 1994 wurde der Artikel drei, Absatz drei des Grundgesetzes um den folgenden Satz ergänzt: „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ „Wir werden weitermachen mit euch treuen Mitgliedern“, sagte Stebner, verbunden mit Dank und der nachfolgenden Ehrung von insgesamt 19 Jubilaren.

Nach den Ehrungen folgte der Höhepunkt an diesem Tag. „16 Jahre bist Du, Josef Mayer, schon Vorstand. Deine Verdienste alle aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen“, führte der Kreisvorsitzende aus. „Die muss ich nicht mehr aufzählen“, sagte er weiter, „denn alle Mitglieder wissen, was Du in diesen Jahren für unseren Verband Außergewöhnliches geleistet hast. Vielen Dank für Deinen Einsatz.“ Ab heute sei Mayer nicht mehr Vorsitzender. „Dafür ernenne ich Dich zum Ehrenvorsitzenden und hoffe, dass Du Dich auch weiterhin bei uns einbringst.“ Mit dieser Laudatio beendete Stebner unter großem Applaus seine Ansprache an den scheidenden Vorsitzenden Josef Mayer. Beim letzten Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ bemängelte ein Mitglied die Abwesenheit eines Stadtvertreters bei diesem nicht alltäglichen Jubiläum. Dieser Meinung schlossen sich viele Mitglieder an.

Für 25-jährige Mitgliedschaft erhielten das Goldene Treueabzeichen: Maria Kusterer, Bernhard Schad, Hans-Peter Münz, Hildegard Wohnhas, Hermann Dengler, Michael Pflug.

Für zehnjährige Mitgliedschaft erhielten das Silberne Treueabzeichen: Maria Anna Rita Pfender, Barbara Ammann, Alfons Kohler, Arsim Blakqori, Cornelie Haussmann, Anita Heinzl, Manfred Heinzl, Werner Heißerer, Franz Held, Eugen Maier, Karl Moll, Anton Ries, Elfriede Ries.