Josef Hörmann und Uwe Miele geehrt

Die Stadtgarde zu Pferd Königsdragoner Ochsenhausen lädt traditionell im Januar zur Jahresversammlung ein. Nach einem ereignisreichen Jahr blickte die Garde auf zahlreiche Auftritte und Unternehmungen zurück. Hierbei nicht zu vergessen das jährliche Öchslefest, bei dem die Gäste mit den Speisen aus der Region verköstigt werden. Ebenso die Teilnahme mit zahlreichen Reiter bei Landestreffen in Schwäbisch-Hall und auch beim traditionellen Trachtenumzug zum Oktoberfest in München. Dies alles sei nur durch eine enge Gemeinschaft aller Dragoner und Marketenderinnen zu bestreiten, teilt die Stadtgarde mit. Besonders herauszuheben seien hierbei in diesem Jahr Josef Hörmann und Uwe Miele. Sie feiern in diesem Jahr die 20-jährige Zugehörigkeit zu den Königsdragonern. Rittmeister Hermann Pfender bedankt sich für das Engagement und die langjährige Arbeitsbereitschaft. Ebenso begrüßte Hermann Pfender als neues Ausschussmitglied Sebastian Degenhard.