Jha erreicht Runde zwei in Singapur

In Singapur wird noch bis zum 20. März die Premiere des Grand Smash ausgetragen. Auch zwei Profis des Tischtennis-Bundesligisten TTF Liebherr Ochsenhausen waren dabei, Simon Gauzy und Kanak Jha. Gauzy schied früh aus. Er musste gleich gegen den Weltranglistenfünften Liang Jingkun (China) antreten und verlor mit 1:3 (5:11, 11:9, 7:11, 5:11).

Jha gelang es dagegen, in seinem Erstrundenmatch für einen echten Höhepunkt zu sorgen. Der Weltranglisten-30. aus den USA schaltete den Weltranglistenvierten Tomokazu Harimoto (Japan) aus, den viele in den Medaillenrängen erwartet hatten. Der erste Satz ging zwar noch an den 18-Jährigen Japaner, doch Jha drehte das Spiel und bekam seinen Gegner im weiteren Verlauf immer besser in den Griff. Am Ende hieß es 3:1 (7:11, 11:9, 11:9, 11:3) für den 21-jährigen Ochsenhauser Bundesliga-Profi. Jha konnte allerdings nicht noch einen draufsetzen. In der zweiten Runde traf er auf den Schweden Anton Källberg vom Bundesliga-Rivalen Düsseldorf und unterlag in vier Sätzen (12:10, 8:11, 6:11, 9:11).

Die Grand Smashes im Tischtennis wurden nach dem Vorbild der vier Grand-Slam-Turniere im Tennis eingeführt. Die Premiere in Singapur ist mit zwei Millionen Dollar dotiert.