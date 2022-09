Jetzt neu in die Chöre einsteigen

Ochsenhausen (sz) - Seit geraumer Zeit haben sich der Kinderchor SingSalasing und der Jugendchor VoiceLab zu einem festen Bestandteil der musikpädagogischen Arbeit für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren im Landkreis entwickelt.

Die Grundlage ist ein aufbauendes Konzept, bei dem gemeinsames Singen im Chor und Stimmbildung in Kleingruppen parallel angeboten werden. Ergänzt wird dies durch gezielt ausgewählte Musikstücke, die auf die stimmlichen Möglichkeiten der Altersgruppen eingeht. In einem weiteren Schritt können Kinder des Kinderchors ab der 6. Klasse nahtlos in den Jugendchor wechseln.

Im zweiten Halbjahr 2022 stehen neben jahreszeitlichen Liedern Aufnahmen zum Online-Adventskalender auf dem Programm.

Ab sofort können Kinder und Jugendliche, die Freude am gemeinsamen Singen haben, neu dazustoßen. Die nächsten Proben finden am Mittwoch, 14. September, an der Landesakademie statt. Von 15 bis 16 Uhr sind Kinder ab sechs Jahren herzlich willkommen, für Kinder ab acht Jahren eignet sich die Gruppe von 16 bis 17 Uhr. Der Kinderchor steht unter der musikalischen Leitung von Klaus K. Weigele.

Die Proben für den Jugendchor VoiceLab unter der Leitung von Christine Wetzel beginnen eine Woche später am Mittwoch, 21.9. an der Landesakademie. Von 17 bis18 Uhr sind wir Schüler der Klassen 6 und 7, von 18 bis19 Uhr Jugendliche ab Klasse 8 eingeladen. Wer virtuell bei VoiceLab reinschnuppern möchte, findet VoiceLab auf dem YouTube Kanal der Landesmusikakademie Ochsenhausen.