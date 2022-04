Jetzt für die Ferienbetreuung im Sommer anmelden

Auch in den diesjährigen Sommerferien bietet die Stadt Ochsenhausen wieder eine Ferienbetreuung an. Den Eltern soll dadurch die Betreuung ihrer Kinder während der Ferien erleichtert werden. Die Betreuung erfolgt in den letzten beiden Ferienwochen vom 29. August bis zum 9. September. Dabei werden die Kinder von Montag bis Freitag täglich von 9 Uhr bis 17 Uhr betreut. Bei Bedarf ist die Betreuung morgens bereits ab 7 Uhr möglich, teilt die Stadtverwaltung in einem Schreiben mit.

Das Angebot richtet sich an Kinder aus Ochsenhausen und den Teilorten Mittelbuch und Reinstetten im Grundschulalter beziehungsweise bis zur jetzigen sechsten Klasse. Mit der Durchführung hat die Stadt Ochsenhausen den Verein Lernen Fördern Biberach beauftragt, der in Ochsenhausen unter anderem für die Schulsozialarbeit zuständig ist und der die Ferienbetreuung bereits in den Vorjahren organisiert hat. Die Betreuung erfolgt durch pädagogisch geschultes Personal in den Räumen der Grundschule Ochsenhausen. Für die Teilnahme fällt eine Teilnahmegebühr in Höhe von 100 Euro pro Woche an. Darin sind die Kosten für das Essen enthalten.