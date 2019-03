„Jeder Gottesdienst hinterlässt einen festlichen Eindruck“

Viele lobende Worte hat es für die Mitglieder des Kirchenchors St. Georg Ochsenhausen-Erlenmoos bei der Mitgliederversammlung gegeben. Neben einem Rückblick auf die vergangenen Auftritte gab es auch Ehrungen für treue Sänger.

Schriftführerin Renate Mainka blickt eingangs auf das Jahr zurück. Überschattet wurde es durch den Tod zweier langjähriger Stützen des Chors, Pia Bendel und Martha Huberle. Sie seien beide leidenschaftliche und hochgeschätzte Sängerinnen im Alt gewesen, deren Scherze und Humor dem Chor fehlen würden; Renate Mainka würdigte sie mit warmherzigen Worten.

Es folgte die Übersicht über die insgesamt zwölf Auftritte des Chors im Jahr 2018. Neben den Hochfesten war das Patronatsfest der Seelsorgeeinheit St. Benedikt das herausragende Ereignis. Gregor Simon, der Komponist der Benediktsmesse, begleitete den Chor an der Orgel und grüßte aus der Ferne den Chor in dankbarer Erinnerung. In 45 beziehungsweise 46 Chorproben der Frauen beziehungsweise Männer wurden die Auftritte vorbereitet.

Besonders dankbar ist der Chor, so Renate Mainka, für die Unterstützung von Gast- und Projektsängern vor allem aus den Reihen des Liederkranzes Ochsenhausen. Auch die sozialen Kontakte kamen nicht zu kurz: Ein „Sommerfeschtle“, das Fasnetkegeln in Ziegelstadel und die Nikolausfeier in der „Alten Post“ standen neben dem normalen Einkehren nach den Proben auf dem Programm. Waltraud Zwerger berichtete von erfreulichen Finanzen und erhielt ein Lob von den Kassenprüfern für ihre zuverlässige Verwaltung der Kasse, sodass Dekan Schänzle die Entlastung des Vorstands vornehmen konnte.

„Ich verneige mich in Ehrfurcht vor dem Mut, diese Benediktusmesse aufzuführen – und dies in solcher Qualität.“ Mit diesen Worten leitete der Dekan seinen Dank an den Kirchenchor für seine treuen Dienste ein und blickte auf die Altarweihe am 31. März in St. Georg: „Es ist alles bereit.“ Er müsse aber, so sagte er, auf ein weitverbreitetes Missverständnis hinweisen. Es werde immer wieder berichtet, der Kirchenchor habe einen Gottesdienst „umrahmt“. Nein, der Kirchenchor habe diese Gottesdienste „mitgestaltet“: „Die Musik ist ein wesentlicher und gleichberechtigter Bestandteil der Liturgie“.

Dekan Schänzle nahm anschließend die Ehrungen samt Urkunde und Geschenk vor. Nur einmal gefehlt hat Franz Kösler aus Bellamont. Waltraud Zwerger (zehn Jahre), Gerda Denzel und Marlies Mayerhofer (30 Jahre) und Ottilie Graf (35 Jahre) wurden für langjährige Treue ausgezeichnet.

Dekanatskirchenmusiker Thomas Fischer zeigte sich sehr zufrieden mit seinem Chor: „Jeder Gottesdienst hinterlässt einen festlichen Eindruck.“ Der Chor sei vielseitig und einfühlsam und könne auch improvisieren. Von den neuen Kontakten zu anderen Chören erhoffe er sich Zuwachs an Mitgliedern und auch der Probenbesuch habe noch Luft nach oben, meinte er lächelnd. An Plänen für die Zukunft fehle es nicht, „denn wir werden gebraucht“. Zwar könne der Chor aus Zeitgründen gar nicht so viel zeigen, wie er wolle, denkbar sei aber durchaus ein Kirchenkonzert. Und da man mit einem großen außerplanmäßigen Kirchenfest zu rechnen habe, werde Mozarts „Krönungsmesse“ einstudiert.