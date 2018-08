Jazznacht im Kaminwerk Memmingen

Für das Dozentenkonzert „Jazz and more“ am 27. August im Bräuhaussaal in Ochsenhausen gibt es keine freien Plätze mehr. Das teilt die Landesakademie mit und verweist deshalb auf die Jamsession, die am Donnerstag, 30. August, um 18 Uhr auf dem Marktplatz Ochsenhausen stattfindet. Im Kaminwerk in Memmingen findet am Samstag, 1. September, um 19.30 Uhr außerdem die lange Jazznacht statt.

Seit einiger Zeit zählt das Abschlusskonzert im Kaminwerk Memmingen nach Angaben der Landesakademie zu den Höhepunkten des Jazzertreffens „Jazz and more“. Wie die Landesakademie mitteilt, werde im Kaminwerk eine Tradition fortgeführt, die Jazz abseits der großen Bühnen verankert und ungewöhnliche Konzertorte sucht wie das Ambiente des ehemaligen Industriebaus.

Längst sei „Jazz and more“ zu einem internationalen und bedeutenden Jazzertreffen geworden. Auch in diesem Jahr sei es erneut gelungen, hervorragende Dozenten aus ganz Europa zu verpflichten.

Beim Abschlusskonzert präsentieren sie zusammen mit den Kursteilnehmern die Ergebnisse der instrumentalen und vokalen Jazzwoche an der Landesakademie. Der Eintritt ist frei. Es besteht freie Platzwahl.