Jazz and more gibt’s draußen und drinnen

An der Landesakademie stehen Anfang September Jazz und Weltmusik im Mittelpunkt. Im Rahmen des internationalen Jazzertreffens sind eine Jam-Session und die berühmte lange Jazznacht geplant.

Los geht’s mit der Jam-Session am Donnerstag, 1. September, um 18 Uhr auf dem Marktplatz Ochsenhausen. Jazz lebt von der Improvisation und dem spontanen Zusammenspiel. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jazzwoche „Jazz and more“ spielen auf dem Marktplatz in Ochsenhausen Jazz Standards in unterschiedlichen Besetzungen und bereiten ihrem Publikum einen angenehmen Abend. Bei Regen findet die Veranstaltung im Bräuhaussaal statt.

Die lange Jazznacht folgt am Samstag, 3. September, um 19 Uhr im Bräuhaussaal der Landesakademie. Das Abschlusskonzert des Kurses Jazz and more zähle mittlerweile zu den Highlights des Jazzertreffens Jazz and more. Alle beteiligten Bands, Combos und Sänger könnten sich mit ihren Stücken präsentieren. Das bunte und vielfältige Programm spannt einen Bogen von klein besetzen Combos bis zum dicken Bigband Sound, heißt es in der Pressemitteilung der Landesakademie. Die Leitung haben die Dozenten des Workshops Jazz and more. Der Eintritt ist frei. Es besteht freie Platzwahl.

Und nach Jazz and more ist vor dem nächsten Jazz-Ereignis in Ochsenhausen. Wer eine Melange aus Weltmuusik, Jazz und feurigem Balkanfolk liebt, sollte sich schon einmal das Konzert mit dem Ensemble Foaie Verde am 9. September um 19 Uhr im Bibliothekssaal Ochsenhausen vormerken, schreibt die Landesakademie in ihrer Pressemitteilung abschliedßend.