Jang Woojin räumt bei Korea Open ab

Calderano erreicht ohne Satzverlust das Viertelfinale: Für Simon Gauzy von den TTF Liebherr Ochsenhausen sind die Korea Open in Daejeon früh beendet gewesen. Der Franzose wurde in der ersten Hauptrunde vom Koreaner Cho Seungmin (Weltrangliste Platz 42) kalt erwischt und mit 4:2 aus dem Turnier geworfen. Hugo Calderano zeigte bis zum Viertelfinale eine tadellose Vorstellung. Bis dahin musste der TTF-Brasilianer keinen Satz abgeben. Calderano ließ zunächst dem Taiwan-Chinesen Chen Chien-An (Weltrangliste: Platz 31) beim 4:0 keine Chance und gewann einige Stunden später auch glatt mit 4:0 gegen Cho Seungmin (12:10, 11:9, 11:6, 11:7). Im Viertelfinale traf er auf den Weltranglistendritten Lin Gaoyuan aus China und unterlag diesem mit 2:4. Jakub Dyjas verfehlte zwar knapp das Hauptfeld, musste sich aber keine Vorwürfe machen. Als souveräner Gruppensieger unterlag er in der Zwischenrunde dem Chinesen Liang Jingkun mit 1:4, der in der besten Liga der Welt, der chinesischen Superliga, bereits seit Jahren Topleute geschlagen hat. (sz)