Jam-Session begeistert die Zuhörer

Die Besucher der Jam-Session am Donnerstagabend in Ochsenhausen sind begeistert gewesen, das zeigte der lange Applaus nach jedem Auftritt der verschiedenen Bands. Dabei war der eigentliche geplante Veranstaltungsort an diesem schönen Sommerabend menschenleer. Die Verantwortlichen hatten sich nach den starken Regenfällen am Vormittag entschieden, das Konzert vom Marktplatz in die Kundenhalle der Kreissparkasse zu verlegen.

In der voll besetzten Kundenhalle begrüßte Regionaldirektor Thomas Simmler die Gäste und meinte: „Ein Konzert unter freiem Himmel auf dem Marktplatz hätte mir auch besser gefallen.“ Simmler dankte allen Mitwirkenden, die zum Gelingen dieser Veranstaltung beitragen, denn dieses „Jazz and more“ sei in der Zwischenzeit eine schöne Tradition geworden. Anlass für diese Jam-Session ist der Kurs „Jazz and more“ an der Landesakademie in Ochsenhausen, wo der Spaß am gemeinsamen Musizieren im Vordergrund steht.

An diesem Abend hatten die Musiker und Dozenten die Möglichkeit, ihr Können dem Publikum vorzustellen. Dieses Können stellte jede Gruppe erstklassig musikalisch dar. Den motivierten und kreativen Musiker aller Altersklassen merkte man die Freude und Lust für ihre Musik sichtlich an und dies übertrug sich auf die Besucher, die begeistert waren und jede Band auch mit lang anhaltendem Applaus würdigten.

Im renommierten Dozentenkreis einer „Jazz and more-Woche“ an der Landesakademie Ochsenhausen sind unter anderem Preisträger des Echo-Preises, des baden-württembergischen Jazz-Preises sowie Professoren von verschiedenen Hochschulen oder Mitglieder der SWR-Big-Band. Sogar Choaches für Gesang bei „Deutschland sucht den Superstar“ sind dabei. Diese Choaches sind die Lehrer die versuchen wenig „Begabten“ das richtige singen beizubringen.

Die Zuhörer wurden gut unterhalten, die Jazz-Musiker hatten viel Freude auf der Bühne. Aber unter freiem Himmel wäre es noch einen Tick besser gewesen.