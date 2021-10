Jahrgängergruppen kommen für 75-Jahr-Feier zusammen

Bei schönstem Wetter trafen sich die Geburtsjahrgänger 1944/45/46 von Reinstetten und Wennedach zur 75-Jahr-Feier. Im Gasthaus Hecht kamen die Jahrgängerinnen und Jahrgänger nach sechs Jahren wieder zusammen und konnten sich bei Sekt und Brezeln begrüßen. Dann ging es mit Fahrgemeinschaften nach Rot an der Rot, wo die Bruderschaftskirche St. Johann besichtigt wurde. Siegfried Wespel führte durch das 1741 erbaute Rokoko-Kleinod, das als die letzte erhaltene Bruderschaftskirche dieser Art bezeichnet wird. Zwei weitere Sonderheiten erweckten besonderes Interesse, nämlich die Skulptur Haupt des Heiligen Johannes des Täufers, die nach altem Volksglauben bei Kopfleiden angerufen werden kann, und eine dunkle Steinplatte, von der, laut dem Autor des Buches „Die Heilkraft der Kirchen“ Manfred Dimde, eine geheimnisvolle Kraft ausgeht. Im nahen Gasthof Zur Linde wurde das Mittagessen eingenommen und frisch gestärkt ging es zur nächsten Sehenswürdigkeit nach Dettingen. Dort erwarteten Herbert Rock und Leonhard Schunk die Gesellschaft zur Führung durch das Dorfmuseum. Im Jahr 1994 wurde ein ehemaliges Bauernhaus erworben und mit viel Eigeninitiative zu einem Museum ausgebaut. In Haus, Stall, Hof, Handwerkerbereich und Backhaus versetzten sie die Besucher in ihre Kinderzeit der 50er- und 60er-Jahre zurück und bekamen Lob für die Gestaltung des Dorfmuseums. Vor der Kulisse des Hofes schoss Herbert Rock zur Erinnerung an den herrlichen Tag das Gruppenfoto. Natürlich gehörte zu dem Tag auch eine Kaffeepause dazu und so traf man sich im nahen Kloster Bonlanden im Raum „Klosterblick“ zu einem Getränk und Kuchen. Beim Spaziergang am Weiher „Schwester Wasser“ und am Blumengarten „Bruder Erde“ kam man in kleinen Gruppen ins Gespräch, ehe es zur Abendunterhaltung ins Gasthaus Hecht zurückging.

Nach dem Essen spielte Anton Katheininger, bekannt als Musikant bei der Memminger Fastnacht, auf seinen drei Instrumenten: Steirische, Gitarre und Akkordeon. Bernhard Wiedmann, pensionierter Lehrer, holte in seinem Vortrag die Gäste in die 60er- und 70er-Jahre zurück. Siegfried Wespel und Gertrud Schuler trugen den Einakter „Komm schwätz mit mir“ vor und zum Schluss konnte man in einem Preisrätsel „Stars der ZDF-Hitparade aus den 70er-Jahren“ Sekt und Liköre gewinnen. Musikant Katheiniger spielte zum Schluss Abschiedslieder.