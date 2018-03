Jahresprogramm der Kolpingfamilie liegt aus

Das neue Programm der Kolpingfamilie Ochsenhausen ist erschienen. Neben den bewährten Angeboten, wie Strickkreis, Kleidersortieren, Singen im Altenzentrum, Kreuzwegstunde am Karfreitag und Gestaltung des Blumenteppichs an Fronleichnam gibt es dieses Jahr ein paar weitere interessante Programmpunkte, teilt die Kolpingfamilie Ochsenhausen mit.

So berichtet Paul Ehrhart am 15. April über seine Pilgerreise nach Rom, am 27. April ist Mitgliederversammlung der Kolpingfamilie im Adler. Die Kinderdisco gibt es am 18. Mai im Gemeindehaus. Am 9. Juni findet eine Führung durch die Landesakademie und die Sternwarte Ochsenhausen statt. Am 27. Oktober geht eine Fahrt zur Besichtigung von „Vom Fass“ nach Waldburg-Hannober.

Der Kaffee-Probeausschank im November, der Stand am Weihnachtsmarkt, die Nikolausaktion am 5. Dezember sowie der Adventskaffee am 9. Dezember runden das Jahresprogramm der Kolpingfamile ab.

Das Zeltlager für alle Kinder und Jugendlichen ab sieben Jahren findet vom 26. bis zum 31. Juli statt.

Nähere Informationen zu den Veranstaltungen können dem Programmheft der Kolpingfamilie entnommen werden, das in Ochsenhausen im Rathaus, in der Herz-Jesu-Kapelle und im katholischen Gemeindehaus ausliegt.