Jahreskonzert des Musikverein Reinstetten

Nach der pandemiebedingten zweijährigen Pause konnte der Musikverein Reinstetten am Samstag vor dem zweiten Advent wieder sein traditionelles Jahreskonzert abhalten.

Eröffnet wurde der Konzertabend durch die Jugendkapelle Erlenmoos-Gutenzell-Reinstetten unter der Leitung von Johannes Ruf als Vertreter für Andreas Müller mit dem Schlagzeugsolo „Sparkling Drums“, das Solist Niklas Miller mit Bravour meisterte. Mit der Filmmusik „The Lion King“ und der weihnachtlichen Zugabe „Rudolph The Red Nosed Reindeer“ schloss die Jugendkapelle ihren Konzertteil.

Der Musikverein Mittelbuch startete unter der Leitung von Christoph Mohr mit „Highlights der Klassik“ in den zweiten Teil des Konzerts. Nach dem energievollen Musikstück „The Legend of Maracaibo“ und „80er KULT(TOUR) 2“ spielte der MV Mittelbuch die Zugabe „Under The Boardwalk“, ein Flügelhorn-Solostück bei dem Solist Stefan Wohnhas sein Können unter Beweis stellte.

Der Musikverein Reinstetten übernahm, erstmals unter der Leitung von Ralf Werkmann, mit „Queens of The Dolomites“ den letzten Teil des Konzertabends. Nach dem irischen Volkslied „Lord Tullamore“ folgten die Ehrungen.

Hier konnte Michael Ziesel (Kreisverbandsvorsitzender) Johannes Schuler, Simon Schultheiß, Annika Wild, Stephan Wild, Anna Kehrle und Roman Hermann für zehn Jahre, Stephan Gerster für 20 Jahre, Christoph Hermann, Sonja Hermann, Andreas Schultheiß, Christa Jörg und Manuel Bucher für 30 Jahres sowie Hans-Peter Wiest für 50 Jahre die Ehrennadeln anstecken. Des Weiteren erhielt Angelika Hampp eine Ehrennadel und Urkunde für 20 Jahre ehrenamtliches Engagement.

Nach den Ehrungen spielte der Musikverein „Dramatic Tales“ und schloss dann mit dem bekannten „Florentiner Marsch“ den Konzertabend.

Als Zugabe folgte die emotionale Ballade „The Story“, bei der sich die Besucher eine bleibende Melodie ins Ohr zaubern lassen durften.