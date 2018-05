Jahresausfug führt nach Kelheim

Der Jahresausflug des VdK-Ortsverbands Ochsenhausen, zu dem Mitglieder und Freunde des Ortsverbands eingeladen sind, findet am Samstag, 26. Mai, statt. Erste Station ist Kelheim. Geplant ist eine Schifffahrt Richtung Kloster Weltenburg auf dem Donaudurchbruch, Ankunft gegen 12.15 Uhr. Dort ist eine Führung in der Klosterkirche möglich, auch im Besucherzentrum kann man sich informieren. Anschließend gibt es um 13 Uhr Mittagessen. Die restliche Zeit bis zur Abfahrt um 15 Uhr ist zur freien Verfügung. Gegen 18 Uhr ist die Ankunft in Kirchberg geplant, wo bei einem gemeinsam Abendessen im Landgasthof Kramer der Tag ausklingt. Mitglieder zahlen für Busfahrt, Frühstück, Führung und das Besucherzentrum 20 Euro, Nichtmitglieder 25 Euro. Anmeldungen sind bis 16. Mai unter Telefon 07352/4142 oder 07352/9499317 möglich.