Inwiefern Liebherr vom Fokus auf das eigene Zuhause profitiert

Die Liebherr-Hausgeräte GmbH ist eine von elf Spartenobergesellschaften der Firmengruppe Liebherr. Die Sparte beschäftigt mehr als 6200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie entwickelt und produziert am Hauptsitz in Ochsenhausen sowie in Lienz (Österreich), Marica (Bulgarien), Kluang (Malaysia) und Aurangabad (Indien).