Internationales Picknick in Ochsenhausen

Am 3. Juli fand in Ochsenhausen das Internationale Picknick statt. Eingeladen hatte der Bürgerverein OX-21 e.V. Das Gelände bei der Rottumtalschule erwies sich als optimal: Der hohe Baum warf genug Schatten, so dass es niemandem zu heiß war. Alle Teilnehmer hatten „ihr Essen“ mitgebracht. Aber wie immer kam ein Büffet zustande, das für jeden Geschmack etwas bereithielt. Von philippinischen Glasnudeln über türkische gefüllte Teigtaschen bis zu ukrainischen Pfannkuchen war alles dabei. Etwa 40 Menschen nutzten die Gelegenheit zum Austausch. Von allen Seiten kam die Bitte nach mehr davon. Foto: Regine Kämper-Brecht