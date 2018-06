Der Bürgerverein OX-21 lädt am Sonntag, 17. Juni, ab 15 Uhr zu seinem jährlichen internationalen Picknick auf dem Gelände der Rottumtalschule in der Jahnstraße in Ochsenhausen ein.

Jeder Interessent ist zum Frühstück willkommen. Kontaktadresse: Regine Kämper-Brecht, Telefon 07352/2274.