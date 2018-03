Internationales Fest der Begegnung

Der Bürgerverein OX-21 lädt auch dieses Jahr zu seinem Internationalen Fest der Begegnung ein.

Anders als versehentlich in der Broschüre „Ochsenhausen erleben“ angekündigt, besteht am Samstag, 17. März, (nicht Sonntag) im Städtischen Kindergarten Ochsenhausen in der Riedstraße 40 von 15 Uhr bis 17.30 Uhr die Möglichkeit, bei Speisen sowie Kaffee und Tee miteinander ins Gespräch zu kommen und zu feiern. Kontaktadressen: Regine Kämper-Brecht, Telefon 07352/2274, und Meryem Akalin, 07352/7098825.