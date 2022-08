Integration und Notfallpläne sind die Hauptsorgen

Auf seiner Sommertour hat der FDP-Staatssekretär Benjamin Strasser aus dem Wahlkreis Ravensburg gemeinsam mit regionalen FDP-Vertretern einen Besuch im Logistik-Zentrum der Lebensmittel Utz GmbH und Co.KG gemacht. Davon berichtet der FDP-Stadtverband Biberach in einem Schreiben.

Das Unternehmen Utz bedient als Großhändler mit eigener Logistik neben 400 Lebensmittel-Nahversorger auch 250 Tankstellenshops und 150 Bäckereien-Metzgereien. Die Utz GmbH & Co. KG versteht sich als reiner Lieferant, unterstützt und entwickelt aber auch das eigene Konzept „Dorfladen“ für weitere 120 Kunden als Nahversorger im ländlichen Raum in ganz Süddeutschland, heißt es in dem Presseschreiben der FDP. Dies erstrecke sich auf das Angebot von Serviceleistungen im Vorfeld einer Eröffnung (Rundum-Paket). Auch Vertriebskonzepte für automatisierte Läden mittels Künstlicher Intelligenz mit 24/7-Öffnungszeiten für Click and Collect ohne Personal seien in Planung, heißt es.

Die Gespräche mit der Utz-Geschäftsführung erstreckten sich auf den aktuellen Fachkräfte- beziehungsweise Arbeitskräftemangel und die gerade bei Utz erforderlichen guten Sprachkenntnisse durch die Sprach-gesteuerte Kommissionierung im Großhandelslager. Der Wunsch an die Politik hierauf bei der Integration von Migranten besonders zu achten, wurde deutlich thematisiert, schreibt der FDP-Stadtverband in dem Bericht weiter.

Problematisch seien ferner nach wie vor der unklare Aufenthaltsstatus und die Arbeitsmarktzulassung für geduldete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wie beispielsweise jene aus Syrien. Das sorge für Unsicherheit und mangelnde Planungssicherheit. Aktuell sorge die Gasversorgung und die derzeit bekannten Notfallpläne auch bei Utz für ein „worst case-Szenario“, also die Vorbereitungen für den größten anzunehmenden Notfall. Auch die Sorgen um galoppierende Inflation und die damit verbundenen Kostensteigerungen im Logistikbereich wurden angesprochen.

Zur Coronakrise hob Strasser nochmals hervor, dass es mit der FDP keine weiteren Lockdowns und Schulschließungen geben werde, dass jedoch Maskenpflicht bei entsprechender Lage ein adäquates Instrument sei. Beim anschließenden Betriebsrundgang bekam die achtköpfige Gruppe einen Eindruck der Organisation und der Dimension des Utz-Großhandel-Lagers.