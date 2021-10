Inszenierte Aufbruchstimmung beim Erntedank und Handwerkertag 1933

Wie kann man ohne Zeitmaschine in die Vergangenheit reisen? Während der Recherchen zu den historischen Romanen über Franz Fricker (1890-1967) halfen dem Autor dieser Zeilen, Frank Heckelsmüller, neben Zeitzeugengesprächen und Quellen aus Archiven auch der Rottum-Bote und seine Nachfolgezeitungen dabei, ein Gespür für die großen und kleinen Themen der jeweiligen Zeit zu entwickeln.

Was waren die Schlagzeilen, die die Titelseiten beherrschten? Was geschah derweil im Kleinen im beschaulichen Ochsenhausen und drum herum?

Im Herbst 1933 sitzt das NS-Regime bereits so fest im Sattel, dass beim Durchblättern des Rottum-Boten jener Zeit der Eindruck entstehen mag, dass durch die Aufbruchstimmung, die die Propaganda permanent über die Medien zu verbreiten sucht, ein Land entstanden ist, in dem alle am selben Strang ziehen und die wenigen Abweichler, die sich gegen die durch die NSDAP definierte „nationale Erhebung“ stemmen, nach und nach – oft für immer – zum Verstummen gebracht werden.

Der damalige Status quo

Im September beginnt der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter der Reichstagsbrandstiftung vom Februar 1933, die das Regime zum Anlass genommen hatte, Grundrechte außer Kraft zu setzen und Kommunisten und Sozialdemokraten zu verfolgen – am 22. September 1933 titelt der Rottum-Bote ganzseitig darüber.

Alle politischen Parteien mit Ausnahme der NSDAP sind mittlerweile verboten oder haben sich selbst aufgelöst. Medien, Gewerkschaften, Kultur und Jugend sind gleichgeschaltet und das Reichskonkordat verbietet den katholischen Pfarrern, sich politisch zu äußern.

All dies vermittelt den Eindruck eines homogenen, in sich geschlossenen Landes, das sich anschickt, die Probleme und Demütigungen der Zeit seit dem Ersten Weltkrieg zu überwinden.

Und weil über so viel Positives berichtet wird, ergibt sich für den damaligen RoBo-Leser das Bild, dass der Pluralismus und die Demokratie der Weimarer Republik dem Ziel des Wiederaufstiegs Deutschlands zu „alter Größe“ eher abträglich gewesen sein könnten.

Belebung der Konjunktur als Baustein der Akzeptans

Die Nachwehen der seit 1929 grassierenden Weltwirtschaftskrise waren einer der Faktoren gewesen, die die Wahlergebnisse der NSDAP vor 1933 in die Höhe getrieben hatten.

Daher war die Belebung der Konjunktur zur Senkung der Arbeitslosigkeit nach der „Machtergreifung“ ein wichtiger Baustein, um die Akzeptanz des NS-Regimes in der Bevölkerung zu festigen.

Am 15. September 1933 erscheint im Rottum-Boten ein Bildbericht über Adolf Hitlers Spatenstich zum Bau der „ersten Reichsautobahnstrecke von Frankfurt/Main nach Mannheim“.

Arbeitslose werden zum Arbeitsdienst herangezogen, um neue Straßen zu bauen oder bestehende zu teeren, Kleingartensiedlungen anzulegen, den Hochwasserschutz zu verbessern oder Feuchtwiesen trockenzulegen. Auch die militärische Wiederaufrüstung bringt Arbeitsplätze.

Zur Finanzierung werden verschiedenste Quellen erschlossen: neben beträchtlichen neuen Staatsschulden wird eine „Reichslotterie für Arbeitsbeschaffung“ eingeführt, an „Eintopfsonntagen“ wird um eine Spende von 50 Pfennig pro Haushalt ans „Winterhilfswerk“ gebeten, Fußballvereine veranstalten Benefizspiele, die Ochsenhauser HJ benagelt ihr Wappen und sammelt dafür Spenden.

Gewerbeverein empfiehlt zu spenden

Auch die Wirtschaft soll spenden: Der Ochsenhauser Gewerbeverein empfiehlt seinen Mitgliedsbetrieben, im Rottum-Boten vom 8. August 1933, sich mit einem Betrag von drei oder fünf Mark an der „Adolf-Hitler-Spende der deutschen Wirtschaft“ zu beteiligen, um bei der zukünftigen Vergabe öffentlicher Aufträge berücksichtigt zu werden. Den Beitritt zum „Kampfbund des gewerblichen Mittelstandes“ legt der Gewerbeverein ebenfalls nahe.

Man muss nicht einmal zwischen den Zeilen lesen, um zu erkennen, dass hier eine Hand die andere wäscht: Die Arbeitsbeschaffungs- und Investitionsprogramme der Nationalsozialisten versprechen der Wirtschaft einen konjunkturellen Aufschwung – lukrative Staatsaufträge inklusive – und im Gegenzug begibt sich die Wirtschaft in den Windschatten der neuen Machthaber – bestens illustriert auch durch die folgende Werbeannonce der Kreditbank Ochsenhausen im Rottum-Boten vom 15. Juli 1933: „Wer heute spart hilft mit am Aufbau des neuen Deutschland!“

Gefragt ist im Herbst 1933 – wie auch in den darauffolgenden Jahren – das öffentliche Bekenntnis der „Volksgenossen“ und der Wirtschaft zu diesem „neuen Deutschland“.

„Deutscher Erntedankfest“ 1933

So findet am 1. Oktober in Ochsenhausen anlässlich des „Deutschen Erntedankfestes“ ein großer Festzug mit Musikkapellen, Trachtengruppen und 19 bäuerlich geschmückten Festwagen aus der ganzen Umgebung statt.

Zitiert im Rottum-Boten vom 2. Oktober 1933, bringt NSDAP-Propagandaleiter Kaspar Sinn und Zweck der Festivität folgendermaßen auf den Punkt: „Wie das deutsche Volk am 1. Mai 1933 in einer nicht mehr dagewesenen Einigkeit den Tag der Arbeit festlich beging, so wird heute im ganzen deutschen Land von allen Ständen der Tag des Brotes begangen. Der Tag des Erntedankfestes möge ein Zeichen dafür sein, dass nach den langen schweren Jahren des Kampfes, die hinter uns liegen, nun Jahre der friedlichen Arbeit und Zeiten anbrechen, in denen jeder Volksgenosse wieder Brot findet.“

Bereits am 22. Oktober 1933 steht das nächste Großereignis an: der Tag des deutschen Handwerks. Die NS-HAGO (die NS-Handwerks-, Handels- und Gewerbeorganisation) organisiert den Tag, für den um 6 Uhr morgens mit der „Tagwache“ geweckt wird und der mit Gottesdiensten für beide Konfessionen um 9 Uhr beginnt.

Gesellschaftliche Gruppen beteiligen sich am Handwerkertag

Am nachmittäglichen Festzug sind nahezu sämtliche gesellschaftliche Gruppen des Markfleckens beteiligt. Hinter Reitersturm, Spielmannszug, Musikkapelle und SA folgen die örtliche NSDAP-Leitung, die NS-HAGO-Führung, der Gemeinderat und die Lehrer.

In den Reihen der Handwerker macht das Nahrungsmittelgewerbe mit den Müllern, Bäckern, Käsern, Metzgern, Wirten und Bierbrauern den Anfang. Darauf folgen das Bekleidungsgewerbe (Schuhmacher, Sattler, Gerber, Schneider, Schneiderinnen und Putzmacherinnen) sowie das Baugewerbe „und Sonstige“ (Maurer, Zimmerer, Schreiner, Schlosser, Mechaniker, Flaschner, Maler, Hafner, Drechsler, Schmiede, Wagner, Buchdrucker).

Die Marschordnung innerhalb der Innungen ist wie folgt: Sturmfahne, Obermeister, Lehrlinge, Gesellen, Meister – sämtlich in Berufskleidung.

NS-HAGO-Kreisführer Grüner aus Biberach erklärt bei der Kundgebung die Grundgedanken der Veranstaltung so (zitiert im Rottum-Boten vom 23. Oktober 1933): „Was will das deutsche Handwerk? Es will für das deutsche Handwerk, das ein Achtel des deutschen Volkes ernährt, die Achtung und Beachtung pflegen und erhalten, die wir freischaffenden, auf sich selbst gestellten Personen schulden. […] Diese Kundgebung will dem erhabenen Gedanken der deutschen Volksgemeinschaft dienen, dessen edelster Künder unser Reichskanzler Adolf Hitler ist. […] Ihr Ziel ist die wirtschaftliche Belebung der deutschen Volkswirtschaft, die Beseitigung der Arbeitslosigkeit und die Einschaltung des Handwerks in das Gesamtarbeitsbeschaffungsprogramm. Gerade das Handwerk ist berufen, den Rückfluss großer Massen in die Arbeitslosigkeit für den Winter zu verhindern, denn der Meister trennt sich viel ungerner von seinem Gesellen als der Großunternehmer von seinem Arbeiter.“

In der Gefolgschaft des NS-Regimes

So reihte sich das Ochsenhauser Handwerk ein in die Gefolgschaft des NS-Staates, legte seine Berufskleidung an und zog mit hakenkreuzbehangenen Festwagen durch den Marktflecken.

Dabei demonstrierte es öffentlich, dass es sich zu Hitlers „neuem Deutschland“ bekannte und hoffte, auch wirtschaftlich davon zu profitieren. Was genau damals in den Köpfen der einzelnen Teilnehmer vorging, kann man freilich nur schwer erahnen.

Die Tatsache jedoch, dass – wie der Rottum-Bote am 23. Oktober 1933 in einer kleinen Randnotiz meldet – Baptist Leimgruber aus Ochsenhausen und Matthias Ott aus Rottum kurz zuvor wegen „kommunistischen Zersetzungsversuchen bei der Notstandsarbeit in Gutenzell“ in „Schutzhaft“ genommen wurden, lässt darauf schließen, dass nicht alle Teilnehmer am „Tag des deutschen Handwerks“ so dachten, wie der NS-HAGO-Kreisführer.

Die Festnahme der beiden „Kommunisten“ war jedoch sicherlich abschreckend genug, um einen ungestörten Verlauf des Fests zu garantieren.

Das Ziel, die Aufbruchstimmung propagandistisch zu inszenieren, Bauern, Handwerk und die übrige Wirtschaft in den NS-Staat einzubinden und durch den erhofften Aufschwung Hitlers Regime und die Beseitigung der Demokratie zu rechtfertigen, tritt bei den beiden Großveranstaltungen in Ochsenhausen im Herbst 1933 deutlich hervor.

Dies lässt sich aus heutiger Sicht unschwer durchschauen, wenn man in ein paar alten, vergilbten Ausgaben des Rottum-Boten schmökert.