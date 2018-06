Inge Arendt erhält hohe Auszeichnung

Inge Arendt vom Sportverein Ochsenhausen (SVO) ist als Württembergs „Volleyballjugendtrainerin des Jahres“ ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung durch den Vorsitzenden des Freundeskreises des Volleyball-Landesverbands Württemberg (VLW), Winfried Störrle, und seinen Stellvertreter Joschka Mosonyi fand nun beim Jugendspieltag des SVO in der Dr.-Hans-Liebherr-Halle statt.

Viel Lob für ihr Engagement hat die in Ringschnait lebende Inge Arendt, die zu den Gründungsmitgliedern der SVO-Volleyballabteilung gehört, vonseiten ihres Vereins bei der Preisverleihung bekommen. „Ab der Saison 1985/1986 warst du für den SVO im Einsatz“, erinnerte sich Frank Gmeinder, stellvertretender Volleyball-Abteilungsleiter, an Ahrendts Anfänge in Ochsenhausen und verwies auf die vielen Erfolge, die die 56-Jährige seither mit verschiedenen SVO-Teams gefeiert hat. Rund 40 Bezirksmeistertitel hätten von Inge Arendt trainierte Teams bisher geholt. Hinzu kommen 14 Jugendtitel auf Verbandsebene. Besonders hervorzuheben seien die drei Titel bei den süddeutschen Meisterschaften, drei Siege beim württembergischen Jugendpokal sowie insgesamt acht württembergische Meisterschaften, so Gmeinder. Der stellvertretende Abteilungsleiter, der selbst schon unter Inge Arendt trainierte und spielte, lobte die Disziplin der Übungsleiterin, die sie nicht nur den Spielerinnen, sondern auch sich selbst abverlange. „Ich bewundere dich für dein überragendes Engagement“, sagt er in seiner Laudatio und vergaß auch nicht Inge Arendts Ehemann Peter. Ohne beide wäre Volleyball in Ochsenhausen nicht vorstellbar.

„Seele des Volleyballs“

Auch Ochsenhausens Bürgermeister Andreas Denzel kam, um Inge Arendt zu gratulieren. „Letztes Jahr habe ich Ihnen die Bürgerehrennadel der Stadt Ochsenhausen verliehen“, sagte Denzel. „Ihr ehrenamtliches Engagement ist außerordentlich beeindruckend, ich habe allergrößten Respekt vor Ihnen.“ Die Eheleute Arendt seien „die Seele des Volleyballs“, so das Stadtoberhaupt. Inge Arendt habe sich den Titel „Jugendtrainerin des Jahres 2015“ wirklich verdient.

Dieser Ansicht schloss sich Kurt Pfleghar, Vorsitzender des Volleyball-Bezirks Süd, an. „Dein Engagement geht sogar über die Grenzen Ochsenhausens hinweg, auch in der Schule setzt du dich für Volleyball ein“, sagt er an die Adresse der Preisträgerin gerichtet. Im von Inge Arendt organisierten Jugendbereich zeige sich, warum sie letzten Endes zur „Jugendtrainerin des Jahres“ gewählt wurde. „Du bist verlässlich, kompetent und jederzeit erreichbar“, so der Bezirksvorsitzende. Für die Zukunft erhoffe er sich weiterhin ein solches Engagement. Pfleghar überreichte Inge Arendt eine Urkunde mit dem Ehrentitel sowie 400 Euro als Prämie. Ein zweiter Preis und 200 Euro gingen ebenso an den SVO, dessen Volleyballabteilung laut Pfleghar für eine vorbildliche, fachliche Nachwuchsförderung steht.

Inge Arendt bedankte sich für so viel Lob und Anerkennung. Sie habe als Jugendtrainerin einen tollen Job und werde ihn solange wie möglich machen, sagte die 56-Jährige, die in diesem Jahr mit einem aus Jugendspielerinnen bestehenden Frauenteam in die Bezirksliga aufgestiegen war und den Bezirkspokal gewann. Außerdem ist die von Inge Arendt trainierte U20-Mannschaft Tabellenführer in der Leistungsstaffel Württemberg Süd und hat sich für die württembergischen Meisterschaften qualifiziert. Wie das Erfolgsrezept von Württembergs „Volleyballjugendtrainerin des Jahres“ lautet? „Wir trainieren ja fleißig, der Erfolg kommt dann von alleine“, sagt Inge Arendt.