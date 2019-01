Informationsnachmittag ist am 8. Februar

Für die Eltern sowie für Schüler der vierten Grundschulklassen findet am Freitag, 8. Februar, um 15 Uhr im Hauptgebäude des Gymnasiums Ochsenhausen eine Informationsveranstaltung statt.

Bei dieser Informationsveranstaltung besteht für die Schüler der vierten Grundschulklasse laut Ankündigung die Möglichkeit, an naturwissenschaftlichen, sprachlichen und musischen Workshops teilzunehmen und die neue Schule kennenzulernen. Bei dieser Veranstaltung wird das Gymnasium Ochsenhausen mit seinen didaktischen und pädagogischen Zielsetzungen genauer dargestellt. Insbesondere werde ein Einblick in das naturwissenschaftliche, das sprachliche und das musische Profil gewährt und über das achtjährige Gymnasium informiert, teilt die Schule mit.

Neben den schulischen Anforderungen würden auch die außerunterrichtlichen Aktivitäten angesprochen, die jeder Schule ihre individuelle Note verleihen. Am Mittwoch, 13. März, und am Donnerstag, 14. März, können in der Zeit von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr die Schüler für die künftige Jahrgangsstufe fünf am Gymnasium Ochsenhausen angemeldet werden.