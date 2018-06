Indisches Trio spielt in Ochsenhausen

Indische Musik präsentiert das Trio Maharaj heute, Donnerstag, um 19 Uhr im Bibliothekssaal in Ochsenhausen. Die Gruppe besteht aus Vater Pandit Vikash Maharaj und seinen Söhnen Prabhash und Abhishek. Auf ihren Instrumenten Sitar, Sarod und Tabla zählen die Musiker nach Angaben der Landesmusikakademie zu den besten Spieler Indiens. Ihr Repertoire umfasst unter anderem die Ragas, welche den Mittelpunkt ihrer Musik ausmachen. Die Ragas gehen auf traditionelle, vedische Texte zurück. Das Konzertprogramm verknüpft traditionelle Spielweisen mit komplexen Rhythmen in freier und stilgebundener Improvisation. Der Eintritt an diesem Abend ist für Zuhörer kostenlos.