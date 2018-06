„Indians“ verpflichten Top-Torjäger Weigant

Der Eishockey-Bayernligist ECDC Memmingen vermeldet den nächsten Zugang. Vom Liga-Nachbarn ESV Buchloe wechselt Topscorer Patrick Weigant an den Hühnerberg. Der 28-Jährige kam in der vergangenen Saison auf 39 Punkte in 31 Spielen und war mit 21 Treffern der torgefährlichste Stürmer der „Pirates“.

Der gebürtige Augsburger Patrick Weigant ging vier Spielzeiten lang für den ESV Buchloe auf Torejagd. Der 28-Jährige erzielte in dieser Zeit 104 Treffer und brachte es auf 184 Scorerpunkte für die „Pirates“. Der 1,76 Meter große Angreifer stammt aus dem Nachwuchs des Augsburger EV, weitere Stationen waren Geretsried, Leipzig, Königsbrunn und Buchloe.

Die „Indians“ verlassen wird hingegen Verteidiger Andreas Neumann, den es eigenen Angaben zufolge in die Oberliga zieht.