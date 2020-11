So sieht die Situation in Ochsenhausen aus: Im Leistungszentrum in Ochsenhausen trainieren derzeit die zwei TTF-Profis Maciej Kubik und Samuel Kulczycki. Zudem laufe auch der Betrieb des Liebherr Masters College (LMC) laut Kristijan Pejinovic in dieser Woche noch ganz normal. „Derzeit sind es sieben bis acht Spieler, die regelmäßig im Leistungszentrum trainieren. Alle dürfen dies, weil es Profisportler sind und sie so nicht von den seit Montag geltenden Corona-Beschränkungen betroffen sind“, sagt der TTF-Präsident, der auch LMC-Geschäftsführer ist. „Ab 8. November müssen wir schauen, weil ab da neue Einreise-Bestimmungen gelten.“ Wenn dann ein Spieler wie Can Akkuzu nach Frankreich abreisen würde, um dort für seinen Verein in der Liga zu spielen, müsse er bei seiner Rückkehr nach Deutschland fünf Tage in Quarantäne, weil Frankreich Risikogebiet sei. „Und dann dürfte er erst nach einem negativen Testergebnis wieder trainieren“, so Pejinovic. „Daher wäre eine Rückkehr nach Ochsenhausen unsinnig.“ (feg)