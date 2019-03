In Ochsenhausen entstehen zwei Wohn- und Geschäftshäuser in zentraler Lage

Es ist ein Projekt mit jahrzehntelanger Vorgeschichte: die Nutzung des Areals Schloßstraße 16 und 18 in Ochsenhausen, mitten in der Stadt. Nun lässt die Arche Wohna, Büro für Planen und Bauen, dort in zentraler Lage zwei Wohn- und Geschäftshäuser bauen. Am Donnerstag war offizieller Spatenstich. Für Ochsenhausen ist es die letzte große Maßnahme im Zuge der Stadtsanierungen. Bürgermeister Andreas Denzel sagte: „Für uns ist das ein ganz wichtiger Tag.“

Bereits in den 90er-Jahren hatte der örtliche Unternehmer und Gemeinderat Reiner Bärtle damit begonnen, Grundstücke des Areals neben der Kreissparkasse zu kaufen. Bis heute ist deshalb vom „Bärtle-Areal“ die Rede. Sein Vorhaben, dort ein Wohn- und Geschäftsgebäude zu errichten, scheiterten aber am Grunderwerb des Gebäudes Schloßstraße 16. Die Stadt kaufte daraufhin das Areal und es gelang ihr, sich mit der letzten verbleibenden Eigentümerin zu einigen. Nach deren Tod wurde 2017 das letzte Gebäude auf dieser zentralen Fläche abgerissen, danach wurde sie als Parkplatz genutzt. Im Oktober 2017 entschied der Gemeinderat, das Grundstück an die Arche Wohna zu verkaufen.

Arche-Wohna-Geschäftsführer Günther Zeller erklärte beim Spatenstich: „Für uns ist es ein herausragendes Grundstück.“ Lob gab es dabei für die Stadtverwaltung. „Sie haben sehr viel Geduld gebraucht“, sagte Zeller in Richtung Bürgermeister Denzel und verwies unter anderem darauf, dass sich das Areal einst aus einem „Flickenteppich“ von 15 einzelnen Flurstücken zusammensetzte. 16 Wohnungen und zwei „Dienstleistungseinheiten“ entstünden in den beiden Gebäuden. 70 Prozent der Wohnungen, die zwischen 42 und 141 Quadratmeter groß sind, seien bereits verkauft. Eine gewerbliche Nutzung steht mit der Steuerberatungskanzlei Schiele & Funk zudem fest. Die Gesamtinvestitionssumme der Arche Wohna beläuft sich laut Zeller auf sieben Millionen Euro.

Bürgermeister Denzel zeigte sich erfreut, dass das „Bärtle-Areal endlich wieder bebaut wird“. Die „sehr lange Vorgeschichte“ reiche zurück bis in die 80er-Jahre. Vor zwei Jahren sei dann schließlich der Durchbruch gelungen. Er sei überzeugt, dass dieses Projekt der Schloßstraße einen „weiteren Schub“ geben werde.

Günther Zeller hatte zuvor betont, dass die Arche Wohna besonderen Wert darauf lege, solche Bauvorhaben stets mit regional ansässigen Handwerks-Betrieben zu realisieren. Zeller sprach von einer „mächtigen Baustelle“, allein schon wegen der Hanglage. Die Baustelle soll in etwa eineinhalb Jahre dauern: Im Herbst 2020 sollen die beiden Häuser fertig sein.