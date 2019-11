In Mittelbuch ist am Sonntag Metzelsuppe

Der Sportverein Mittelbuch lädt am Sonntag, 17. November, von 10 bis 15 Uhr zur Metzelsuppe in die Turn- und Festhalle Mittelbuch ein. Traditionell veranstaltet der Sportverein die Metzelsuppe immer am Volkstrauertag im November, schon seit 1979, seit 40 Jahren. Für die musikalische Unterhaltung sorgt der Musikverein Mittelbuch. Nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen. Ab 14.30 Uhr findet auf dem Mittelbucher Sportplatz zudem das Derby in der Fußball-Kreisliga A I zwischen dem SV Mittelbuch und dem FC Bellamont statt.