„Die Kulturszene leidet stark unter der Coronakrise“, schreibt die Landesakademie für musizierende Jugend in Baden-Württemberg in ihrer Pressemittelung. Am deutlichsten sichtbar werde dies an den abgesagten Konzerten der Stadtkapelle Ochsenhausen, des Kammerorchesters Ochsenhausen, des Kinder- und Jugendchors der Landesmusikakademie sowie anderen Ensembles der Region. Daher entschied sich die Landesakademie ein Zeichen zu setzten und organisierte mit dem DRK die Impfaktion „Impfen für die Kultur“. Ein Impfteam kam hierfür zur Landesakademie nach Ochsenhausen, um knapp 80 Personen aus der Kulturszene einen Impfstoff zu verabreichen. Die Landesakademie dankte dem DRK unter der Federführung von Dr. Jobst Isbary für den gelungenen Einsatz und hofft damit, dass im neuen Jahr wieder viele kulturelle Veranstaltungen in der Region stattfinden können. Foto: Landesakademie Ochsenhausen