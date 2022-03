Impfaktion des DRK und der Stadt offiziell beendet

Zum letzten Mal konnten sich diese Woche in Ochsenhausen die Bürgerinnen und Bürger ohne Voranmeldung gegen das Coronavirus impfen lassen. Das Mobile Impfteam des DRK-Kreisverbands Biberach war in Zusammenarbeit mit der Stadt Ochsenhausen immer montags vor Ort, um allen, die sich gegen einen schweren Verlauf bei einer Covid-19-Erkrankung schützen wollten, eine Impfmöglichkeit zu bieten.

Seit November des vergangenen Jahres war das Impfteam insgesamt 18 Mal in die Rottumstadt gekommen. Anfangs bildeten sich bei damals noch sehr winterlichen Temperaturen lange Schlangen vor dem provisorischen „Impfzentrum“.

„Dank des großen Engagements aller Beteiligten wurde oft bis weit nach dem offiziellen Ende der Impfaktion gearbeitet, um niemanden wegschicken zu müssen“, weiß Bürgermeister Andreas Denzel zu berichten.

Breite Unterstützung erfuhr die Aktion auch durch den DRK Ortsverband Ochsenhausen, der dem Team aus Biberach mit freiwilligen Helfern bei der Registrierung unter die Arme griff.

Der Ochsenhauser Arzt Dr. Eckhard Kunz zeigte sich ebenfalls voll des Lobes: „Die Unterbringung im städtischen Bauhof war einfach optimal.“ Bei einem Besuch am letzten Impftag waren sich der Bürgermeister und Dr. Kunz einig, dass bei Bedarf das Mobile Impfteam jederzeit wieder im improvisierten „Impfzentrum“ in den Unteren Wiesen in Ochsenhausen unterkommen kann.