Immer mehr Fahrgäste nutzen die Öchsle-Museumsbahn

46252 Fahrgäste haben im Jahr 2018 das Angebot genutzt, mit der Öchsle-Bahn den Landkreis Biberach zu erkunden. „Der anhaltend hohe Zuspruch für unsere Museumsbahn, die vielen Fahrgäste aus Südwürttemberg und dem angrenzenden Bayern sind nicht selbstverständlich und stärken den Tourismus im Landkreis“, freut sich Landrat Heiko Schmid, der zugleich auch Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Öchsle Bahn Betriebsgesellschaft ist.

Zufriedene Gesichter gab es auch beim Öchsle Schmalspurbahnverein und bei der gemeinnützigen Öchsle-Bahn Betriebsgesellschaft, wie Geschäftsführer Andreas Albinger und Vereinsvorsitzender Benny Bechter im Rückblick auf das Jahr 2018 betonen. Außer den fahrplanmäßigen Zügen waren 17 Sonderfahrten unterwegs, im Vorjahr waren es 13 gewesen. Besonderes Interesse fanden die komplett ausgebuchten Nikolausfahrten am zweiten Adventswochenende. Wichtigstes Ereignis war die Inbetriebnahme eines rollstuhlgerechten Wagens, mit dem seit Saisonbeginn Fahrgäste im Rollstuhl befördert werden können. Eine für die Fahrgäste augenfälligere Aufwertung war die Neulackierung des Speisewagens mit Unterstützung der Schussenrieder Brauerei Ott. Eine für Eisenbahnfreunde und Besucher interessante museale Aufwertung der Museumsbahn war ab November die Aufstellung des originalgetreu rekonstruierten Wasserkrans im ehemaligen Bahnhof Wennedach.

Sonderaktionen auch 2019

Ansonsten fanden über die Saison eine Vielzahl von Sonderaktionen statt, die alle ausgebucht waren. So der Westerntag in Zusammenarbeit mit den Festspielen Burgrieden, die Bacchusfahrt mit Weinprobe im Zug und die Kulinarische Öchsle Genießertour. „Bei der Genießertour musste sogar ein weiterer Termin eingelegt werden, nachdem die erste Veranstaltungsfahrt sehr schnell ausgebucht war“, sagt Benny Bechter. Auf sehr gute Resonanz stieß auch der erstmals durchgeführte Teddybärtag. Neben unzähligen Teddys und sonstigen Kuscheltieren lockte diese Veranstaltung auch das SWR Fernsehen an, welche einen Bericht für die Landesschau drehte.

Weiterhin stand das Jahr im Zeichen wichtiger Zukunftsprojekte, die 2018 fortgeführt wurden, aber für die Fahrgäste noch nicht sichtbar sind. „Das wichtigste Vorhaben ist die Wiederaufarbeitung und Hauptuntersuchung der Öchsle-Lok 99 716 Rosa, die bereits seit Mai 2017 in Warthausen läuft“, sagt Werkstattleiter Alexander Bückle. Rosa müsse ab 2020 die Lok 99 788 „Berta“ im Museumsbetrieb ersetzen.

In der Wagenwerkstatt im Lokschuppen Ochsenhausen läuft die grundlegende Instandsetzung eines Personenwagens. Dieser Wagen, der in großen Teilen neu gebaut werden muss, kann voraussichtlich nach mehreren tausend Stunden Arbeit zum 1. Mai 2019 in Betrieb genommen werden. Bechter und Albinger hoffen auch deshalb für 2019 auf deutliche Fortschritte für eine Öchsle-Wagenhalle, um die historischen Schätze künftig wettergeschützt unterbringen zu könne. Für diese Halle läuft seit Längerem das umfangreiche Planfeststellungsverfahren beim Regierungspräsidium Tübingen, welches nun in den kommenden Monaten hoffentlich abgeschlossen werden kann. Der vom Bund gewährte Zuschuss und die notwendigen Eigenmittel stehen abrufbereit zur Verfügung. Im Zuge dieses Planfeststellungsverfahrens wird auch ein WC-Gebäude für den Bahnhof Warthausen zum Bau genehmigt. Die Erstellung eines solchen Gebäudes in Warthausen wird von vielen Fahrgästen gewünscht.