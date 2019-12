Die TTF Liebherr Ochsenhausen haben – nach der Niederlage in Saarbrücken – drei Spiele in der Tischtennis-Bundesliga deutlich gewonnen. 3:0 gegen Fulda, 3:1 in Grenzau und 3:0 gegen Jülich: Die TTF sind wieder in der Erfolgsspur und das soll sich am Sonntag, 22. Dezember, nicht ändern. Ochsenhausen gastiert beim ASV Grünwettersbach (Spielbeginn: 15 Uhr).

Auf die TTF wartet aber ein schwieriger Gegner. Der ASV Grünwettersbach spielt seine beste Bundesliga-Saison und ist mit 16:12 Punkten Sechster. Die Badener sind – neben Bergneustadt (18:10) – der einzige verbliebene Konkurrent des führenden Quartetts um die Play-off-Plätze. Zudem gilt das Team als heimstark.

Die TTF wollen im Hexenkessel von Grünwettersbach – in der relativ kleinen Halle ist fast immer richtig gute Stimmung und die Fans sitzen nahe am Geschehen – den dritten Tabellenplatz behaupten. Die Vorausetzungen dafür sind gut: Trainer Dmitrij Mazunov hat alle fünf Spieler zur Verfügung und kann nach Tagesform und taktischen Aspekten die bestmögliche Aufstellung wählen.

Das Hinrundenspiel in Ehingen im September gewann Ochsenhausen 3:1. Hugo Calderano siegte zweimal (3:0 gegen Tobias Rasmussen, 3:1 gegen Wang Xi), Jakub Dyjas bezwang Dang Qiu 3:2. Nur Simon Gauzy verlor gegen Wang in fünf Sätzen. Der Inder Sathiyan Gnanasekaran, ein internationaler Spitzenspieler bestritt erst vier Partien für den ASV, seine Bilanz: 5:3. Das aus Fulda gekommene Defensiv-Ass Wang Xi war immer dabei und hat eine positive Bilanz (13:8). Jung-Nationalspieler Dang Qiu ist stets gefährlich und der Däne Rasmussen ein vorzüglicher Doppelspieler, der sich auch im Einzel gesteigert hat.

„Es wird sicher ein spannendes Spiel“, sagt TTF-Präsident Kristijan Pejinovic. „Es ist ein starker Gegner, der zum Kreis der Play-off-Anwärter zählt. Zudem ist es immer schwierig, im Hexenkessel von Grünwettersbach zu bestehen.“ Pejinovic will die TTF mit breiterer Brust als bisher sehen: „Das Team spielt gut, keine Frage. Mir fehlt aber noch etwas, ein klares Statement, ein deutliches Signal: Hey, wir sind der deutscher Meister und Pokalsieger und treten entsprechend selbstbewusst auf.“

Auf jeden Fall setzt TTF-Präsident Pejinovic auf Sieg: „Wir sind auf Kurs und wollen einen schönen Abschluss des Jahres, um entspannt in die Feiertage zu gehen und uns mit einem Erfolgserlebnis auf das Pokal-Finale am 4. Januar zu freuen.“