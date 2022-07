Im Alter fit bleiben

Für alle Seniorinnen und Senioren aus Ochsenhausen und Umgebung, die sich körperlich und geistig fit halten und an regelmäßigen Gruppenstunden teilnehmen möchten, gibt es ab Montag, 08. August, einen GRIPS-Kurs in den Räumen der DRK-Bereitschaft, Untere Wiesen 13 in Ochsenhausen. Von 9.30 bis 10.30 Uhr findet der Kurs insgesamt achtmal immer montags statt.

GRIPS orientiert sich an der SimA-Methode, kurz für Selbständigkeit im Alter, die auf der Basis von wissenschaftlichen Untersuchungen entwickelt wurde. Diese belegen laut Veranstaltungankündigung, dass regelmäßiges Durchführen von körperlichen und geistigen Aktivierungsübungen die Gedächtnisleistung, den allgemeinen Gesundheitszustand sowie die Selbständigkeit verbessern würden. Durch regelmäßiges Üben bleiben diese Erfolge auch über einen längeren Zeitraum erhalten.

Verantwortet wird „GRIPS – Mach mit, bleib fit!“ von der Diakonie und dem DRK Biberach, unterstützt von der AOK Ulm-Biberach, dem Landkreis und weiteren Partnern. Die Umsetzung vor Ort erfolgt durch geschulte Ehrenamtliche. Für die Veranstaltung ist eine Anmeldung notwendig. Zutritt ist nur für geimpfte, genesene oder getestete Personen möglich.

Weitere Informationen und die direkte Anmeldung zur GRIPS-Gruppe ist bei den ehrenamtlichen Gruppenleiterinnen Helga Bauer telefonisch unter 07352 / 94 97 472 und Liselotte Rieger unter 07352 / 31 71 möglich.