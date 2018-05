Igor Ozim feiert 87. Geburtstag

Der Geigenprofessor Igor Ozim (r.) hat am Mittwoch seinen 87. Geburtstag gefeiert. Nach wie vor unterrichtet der Pädagoge und ehemalige Geigenvirtuose Ozim Meisterkurse an der Landesmusikakademie.

Er studierte bei Max Rostal in London und gewann 1953 den ARD-Wettbewerb. Es folgte eine internationale Konzerttätigkeit als Solist. Als einer der gefragtesten Geigenlehrer unterrichtete er an der Hochschule für Musik Köln, an der Hochschule für Musik in Bern, sowie seit 2002 am Mozarteum Salzburg. Er gibt Meisterkurse auf der ganzen Welt.

Am Freitag, 11. Mai, treten seine diesjährigen Meisterschüler beim Schwäbischen Frühling um 19.30 Uhr im Bibliothekssaal Ochsenhausen auf. Es gibt noch Karten unter www.schwaebischer-fruehling.de oder Telefon 07352/922027.