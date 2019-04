Hugo Calderano ist am höchsten eingestuft

Der Startschuss zu den Tischtennis-Weltmeisterschaften fällt am Sonntag in Budapest. Ungarns Hauptstadt ist bis zum 28. April Schauplatz der WM, bei der Medaillen im Einzel, Doppel und Mixed zu vergeben sind. Mit Hugo Calderano, Simon Gauzy, Stefan Fegerl, Jakub Dyjas und Jang Woojin sind alle fünf Spieler des Bundesligisten TTF Liebherr Ochsenhausen mit dabei. Zudem gehen mit dem Franzosen Can Akkuzu, den Ungarn Bence Majoros und Adam Szudi sowie dem Russen Vladimir Sidorenko vier Studenten des Ochsenhauser Liebherr Masters College (LMC) in Budapest an den Start.

310 Spieler sind für das Männerturnier gemeldet. Anders als bei der World Tour werden im Hauptfeld 128 Spieler, darunter 64 Gesetzte, aufschlagen. Somit stehen vier der fünf TTF-Spieler direkt im Hauptfeld und werden erst am Dienstag in den Wettbewerb einsteigen. Einzig Jakub Dyjas muss durch die Qualifikation. Er ist die Nummer 65 der Setzliste, wenn allerdings nur ein Spieler vor ihm ausfiele – erfahrungsgemäß geschieht dies recht häufig – stünde auch der 23-jährige Pole direkt in der ersten Hauptrunde. Anderenfalls müsste er mit insgesamt 246 Spielern um einen der 64 Plätze für das Hauptfeld kämpfen. Drei der vier LMC-Talente spielen in der Qualifikation, nur der Franzose Can Akkuzu kann sich diese als Nummer 66 der Welt (Setzposition 56) ersparen.

Wegen ihrer guten Weltranglistenplatzierungen finden sich Calderano (Nummer 7) und Jang (10) bei dem sehr gut besetzten Turnier, bei dem die ersten 16 der Weltrangliste ohne Ausnahme vertreten sind, in günstigen Setzpositionen und dürfen auf eine passable Auslosung hoffen. Allerdings müssen viele starke Spieler durch die Mühlen der Qualifikation, sodass man durchaus auch bereits in der ersten Hauptrunde auf schwierige Gegner treffen könnte. Simon Gauzy ist die Nummer 29 der Setzliste, Stefan Fegerl die Nummer 52.

Im Herren-Doppel geht Jang Woojin mit seinem Landsmann Park Ganghyeon an den Start (Setzposition 12), Jakub Dyjas spielt zusammen mit Patryk Chojnowski (Setzposition 33). Im Mixed ist Jang an der Seite seiner Landsfrau Choi Hyojoo an Position zehn gesetzt auf der Teilnehmerliste zu finden. Hier ist auch Stefan Fegerl vertreten, der gemeinsam mit der Weltranglisten-19. Sofia Polcanova antritt (Setzliste Platz 11). Jakub Dyjas geht gemeinsam mit Natalia Partyka an den Tisch (Setzposition 34).