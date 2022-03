Honor Funk verstorben

Der frühere CDU-Bundestags- und Europaabgeordnete Honor Funk aus Ochsenhausen ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Der ausgebildete Landwirt und Agraringenieur gehörte in den 1980er-Jahren dem Deutschen Bundestag an und war von 1989 bis 1999 für die CDU Abgeordneter des Europäischen Parlaments.

Geboren wurde Honor Funk 1930 auf der Ostalb. Nach dem Studium war er in Oberschwaben einer der ersten Agraringenieure überhaupt und prägte insbesondere die Entwicklung in der Haltung von Schweinen, deren Zucht und Mast maßgeblich mit. Von 1959 bis 1995 bewirtschaftete er mit der Familie ein rund 100 Hektar großes Hofgut in Gutenzell. Dort erfolgte 1962 auch sein Einstieg in die Kommunalpolitik als Gemeinderat und stellvertretender Bürgermeister. Von 1969 bis 1994 gehörte er dem Biberacher Kreistag an.

In den 1980er-Jahren rückte Funk insgesamt dreimal als Abgeordneter in den Deutschen Bundestag nach, der damals noch in Bonn seinen Sitz hatte. 1989 wurde er für die Region als CDU-Abgeordneter in das Europäische Parlament gewählt, dem er bis 1999 angehörte. Weitere Ehrenämter bekleidete er auch im landwirtschaftlichen Bereich sowie in der Senioren-Union. Für seine politische Arbeit erhielt er zahlreiche Ehrungen.

Der stellvertretende Ministerpräsident Thomas Strobl (CDU) sagte zum Tod von Honor Funk am Dienstag: „Wir trauern um einen engagierten Politiker, einen überzeugten Europäer und einen hoch geschätzten Menschen. Honor Funk hat sich als Kommunalpolitiker in seiner Gemeinde Gutenzell-Hürbel und im Landkreis Biberach, als Bundestagsabgeordneter und als Europaabgeordneter stets für die Belange der Bürgerinnen und Bürger eingesetzt. Dem Landwirt und Agrarpolitiker lagen dabei insbesondere die mittelständischen landwirtschaftlichen Betriebe immer am Herzen. Der CDU blieb Funk, der nach seinem Ausscheiden aus der Berufspolitik von 2007 bis 2013 auch Vorsitzender der Senioren-Union Württemberg-Hohenzollern war, bis ins hohe Alter verbunden. Unsere Anteilnahme und unser Mitgefühl gilt der Familie und den Angehörigen von Honor Funk.“